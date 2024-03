RTS-Papier Novolipetsk Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novolipetsk Steel-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novolipetsk Steel-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Novolipetsk Steel-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Novolipetsk Steel-Anteile bei 163,44 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 6,118 Novolipetsk Steel-Aktien. Die gehaltenen Novolipetsk Steel-Aktien wären am 06.03.2024 1 273,01 RUB wert, da der Schlussstand 208,06 RUB betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +27,30 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

