RTS-Papier Rosneft Oil Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rosneft Oil Company von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Rosneft Oil Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Rosneft Oil Company-Papier an der Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 419,25 RUB wert. Wenn ein Anleger damals 100 RUB in das Rosneft Oil Company-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,239 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,87 RUB, da sich der Wert eines Rosneft Oil Company-Anteils am 05.07.2024 auf 557,05 RUB belief. Mit einer Performance von +32,87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

