RTS-Papier RusHydro (Federal Hydro)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RusHydro (Federal Hydro)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in RusHydro (Federal Hydro)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 13.05.2021 wurden RusHydro (Federal Hydro)-Anteile via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RusHydro (Federal Hydro)-Aktie bei 0,83 RUB. Bei einem 1 000-RUB-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 204,674 RusHydro (Federal Hydro)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 874,71 RUB, da sich der Wert eines RusHydro (Federal Hydro)-Papiers am 10.05.2024 auf 0,73 RUB belief. Damit hätte sich die Investition um 12,53 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at