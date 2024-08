RTS-Papier Sberbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sberbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sberbank-Papier an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Sberbank-Aktie letztlich bei 259,50 RUB. Bei einem Investment von 10 000 RUB in die Sberbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,536 Sberbank-Aktien. Die gehaltenen Sberbank-Papiere wären am 19.08.2024 10 327,94 RUB wert, da der Schlussstand 268,01 RUB betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,28 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at