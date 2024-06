RTS-Papier Surgutneftegas Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Surgutneftegas Pref-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Surgutneftegas Pref eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.06.2023 wurden Surgutneftegas Pref-Anteile an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32,25 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 310,126 Surgutneftegas Pref-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 336,64 RUB, da sich der Wert einer Surgutneftegas Pref-Aktie am 31.05.2024 auf 68,80 RUB belief. Damit beträgt die Performance des Investments +113,37 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

