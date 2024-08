RTS-Papier TATNEFT Pref-Aktie: So viel hätte eine Investition in TATNEFT Pref von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in TATNEFT Pref-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden TATNEFT Pref-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende standen TATNEFT Pref-Anteile an diesem Tag bei 649,00 RUB. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,541 TATNEFT Pref-Aktien im Depot. Die gehaltenen TATNEFT Pref-Papiere wären am 12.08.2024 922,03 RUB wert, da der Schlussstand 598,40 RUB betrug. Aus 1 000 RUB wurden somit 922,03 RUB, was einer negativen Performance von 7,80 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at