RTS-Papier Unipro (ex EON Russia)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Unipro (ex EON Russia) von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Unipro (ex EON Russia) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Unipro (ex EON Russia)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Unipro (ex EON Russia)-Aktie 2,74 RUB wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 RUB in die Unipro (ex EON Russia)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 364,830 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 661,44 RUB, da sich der Wert eines Unipro (ex EON Russia)-Anteils am 31.07.2024 auf 1,81 RUB belief. Das entspricht einem Schwund von 33,86 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at