RTS-Papier VTB Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VTB Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die VTB Bank-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 260,50 RUB. Hätte ein Anleger 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die VTB Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 38,388 VTB Bank-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.08.2024 gerechnet (97,06 RUB), wäre die Investition nun 3 725,91 RUB wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,74 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at