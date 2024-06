RTS-Titel Aeroflot - Russian Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aeroflot - Russian Airlines von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Aeroflot - Russian Airlines-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Aeroflot - Russian Airlines-Anteilen via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aeroflot - Russian Airlines-Aktie 41,70 RUB wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 2,398 Aeroflot - Russian Airlines-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Aeroflot - Russian Airlines-Papiers auf 63,23 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,63 RUB wert. Das entspricht einem Plus von 51,63 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at