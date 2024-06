RTS-Titel Bashneft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bashneft von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Bashneft-Anteile via Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand das Bashneft-Papier an diesem Tag bei 2 424,10 RUB. Bei einem Bashneft-Investment von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,125 Bashneft-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.06.2024 13 213,15 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 3 203,00 RUB belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32,13 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at