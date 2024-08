RTS-Titel Bashneft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bashneft von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Bashneft-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.08.2021 wurden Bashneft-Anteile via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Bashneft-Aktie 1 445,50 RUB wert. Wer vor 3 Jahren 100 RUB in die Bashneft-Aktie investiert hat, hat nun 0,069 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2 584,50 RUB gerechnet, wäre die Investition nun 178,80 RUB wert. Damit wäre die Investition 78,80 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at