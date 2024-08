RTS-Titel Bashneft Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bashneft Pref von vor einem Jahr abgeworfen

Am 13.08.2023 wurde die Bashneft Pref-Aktie via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Bashneft Pref-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 414,00 RUB. Bei einem 100-RUB-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,071 Bashneft Pref-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,30 RUB, da sich der Wert einer Bashneft Pref-Aktie am 12.08.2024 auf 1 545,50 RUB belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,30 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at