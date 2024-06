RTS-Titel Severstal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severstal von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Severstal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Severstal-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse MIC gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 294,50 RUB. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 RUB in die Severstal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,396 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 207,13 RUB, da sich der Wert eines Severstal-Papiers am 06.06.2024 auf 1 828,00 RUB belief. Damit wäre die Investition 520,71 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at