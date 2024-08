RTS-Titel TATNEFT Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TATNEFT Pref von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse MIC Handel mit dem TATNEFT Pref-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 459,50 RUB. Hätte ein Anleger 100 RUB zu diesem Zeitpunkt in die TATNEFT Pref-Aktie investiert, befänden sich nun 0,218 TATNEFT Pref-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,47 RUB, da sich der Wert einer TATNEFT Pref-Aktie am 05.08.2024 auf 594,90 RUB belief. Damit wäre die Investition um 29,47 Prozent gestiegen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at