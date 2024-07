RTS-Wert Aeroflot - Russian Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aeroflot - Russian Airlines von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Aeroflot - Russian Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 09.07.2019 wurde das Aeroflot - Russian Airlines-Papier an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 106,94 RUB. Bei einer 10 000-RUB-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 93,510 Aeroflot - Russian Airlines-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2024 auf 56,91 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 321,68 RUB wert. Die Abnahme von 10 000 RUB zu 5 321,68 RUB entspricht einer negativen Performance von 46,78 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at