RTS-Wert Cherkizovo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cherkizovo-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse MIC Handel mit der Cherkizovo-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3 142,00 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,318 Cherkizovo-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.04.2024 1 662,95 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 5 225,00 RUB belief. Die Steigerung von 1 000 RUB zu 1 662,95 RUB entspricht einer Performance von +66,30 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at