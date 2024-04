RTS-Wert RusHydro (Federal Hydro)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RusHydro (Federal Hydro) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren RusHydro (Federal Hydro)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.04.2019 wurden RusHydro (Federal Hydro)-Anteile an der Börse MIC feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,55 RUB. Bei einem Investment von 1 000 RUB in die RusHydro (Federal Hydro)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 829,826 RusHydro (Federal Hydro)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der RusHydro (Federal Hydro)-Aktie auf 0,74 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 350,41 RUB wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,04 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at