RTS-Wert Surgutneftegas Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Surgutneftegas Pref von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Surgutneftegas Pref eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse MIC Handel mit dem Surgutneftegas Pref-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,00 RUB. Hätte ein Anleger 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Surgutneftegas Pref-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,319 Surgutneftegas Pref-Anteilen. Die gehaltenen Surgutneftegas Pref-Papiere wären am 01.12.2023 1 525,20 RUB wert, da der Schlussstand 57,95 RUB betrug. Das entspricht einem Plus von 52,52 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at