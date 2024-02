RTS-Wert Surgutneftegas Pref-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Surgutneftegas Pref von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Surgutneftegas Pref-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Surgutneftegas Pref-Papier an der Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,55 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 4,073 Surgutneftegas Pref-Aktien. Die gehaltenen Surgutneftegas Pref-Papiere wären am 02.02.2024 232,77 RUB wert, da der Schlussstand 57,15 RUB betrug. Das entspricht einer Zunahme von 132,77 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at