Rara Terra Minerals Aktie
ISIN: CA75382L1031
|
23.07.2026 12:00:20
RTX Corporation Q2 Profit Advances
(RTTNews) - RTX Corporation (RTX) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $2.139 billion, or $1.57 per share. This compares with $1.657 billion, or $1.22 per share, last year.
Excluding items, RTX Corporation reported adjusted earnings of $2.579 billion or $1.89 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $24.708 billion from $21.581 billion last year.
RTX Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.139 Bln. vs. $1.657 Bln. last year. -EPS: $1.57 vs. $1.22 last year. -Revenue: $24.708 Bln vs. $21.581 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.10 To $ 7.25 Full year revenue guidance: $ 95.0 B To $ 96.0 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rara Terra Minerals Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.