RTX Corporation Q2 Profit Advances

(RTTNews) - RTX Corporation (RTX) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $2.139 billion, or $1.57 per share. This compares with $1.657 billion, or $1.22 per share, last year.

Excluding items, RTX Corporation reported adjusted earnings of $2.579 billion or $1.89 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.5% to $24.708 billion from $21.581 billion last year.

RTX Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.139 Bln. vs. $1.657 Bln. last year. -EPS: $1.57 vs. $1.22 last year. -Revenue: $24.708 Bln vs. $21.581 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.10 To $ 7.25 Full year revenue guidance: $ 95.0 B To $ 96.0 B