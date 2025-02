Rubio: Hamas muss 'ausgerottet' werden

WASHINGTON/GAZA (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat nach der Aushändigung toter Geiseln durch die islamistische Hamas im Gazastreifen gefordert, die Terrororganisation müsse "ausgerottet" werden. "Die Hamas ist das Böse - das reine Böse - und muss ausgerottet werden. ALLE Geiseln müssen JETZT nach Hause kommen", schrieb Rubio auf der Plattform X. Sein Beitrag erschien, bevor Israels Armee in der Nacht mitteilte, dass es sich bei der von der Hamas ausgehändigten Frauenleiche nicht um Shiri Bibas handelt.

"Dies ist eine anonyme, nicht identifizierte Leiche", hieß es in einer Mitteilung der Armee. Dies sei ein schwerer Verstoß der Hamas gegen die Vereinbarung, vier getötete Geiseln an Israel zu übergeben. "Wir fordern, dass die Hamas Schiri mit allen anderen unserer Geiseln zurückgibt". Eine forensische Untersuchung habe ergeben, dass es sich bei den beiden Kinderleichen um ihre vor mehr als 16 Monaten in den Gazastreifen verschleppten Kinder Kfir und Ariel Bibas handelte. Die beiden haben auch die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Hamas hatte am Donnerstag die sterblichen Überreste von vier Menschen übergeben. Zunächst war die Leiche eines pensionierten israelischen Journalisten identifiziert worden./ln/DP/zb