RumbleON B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RumbleON B stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

RumbleON B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,320 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat RumbleON B mit einem Umsatz von insgesamt 281,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at