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08.05.2026 06:31:29
RUNSYSTEM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
RUNSYSTEM hat am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,30 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,240 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,07 Milliarden JPY – ein Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RUNSYSTEM 1,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 23,95 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 10,21 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,40 Prozent auf 5,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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