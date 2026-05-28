28.05.2026 06:31:29

Rupa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rupa präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,55 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,85 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Rupa mit einem Umsatz von insgesamt 4,41 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,26 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 9,12 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rupa 10,47 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,59 Milliarden INR – ein Plus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Rupa 12,37 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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