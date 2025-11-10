Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
10.11.2025 14:23:15
Russian network for conducting hybrid warfare in Europe
During its war against Ukraine, Russia has built up a network of agents to carry out acts of sabotage in European countries. A study provides light on the Kremlin's tactics and offers recommendations to the EU.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
