Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
|
17.11.2025 12:07:15
Russia's strikes threaten Ukraine's nuclear safety
Russia is ramping up missile attacks on substations at Ukrainian nuclear power plants. Experts tell DW why this new tactic is dangerous — and how it can be prevented.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
