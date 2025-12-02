02.12.2025 15:26:38

Russisches Schiff in Schwarzem Meer meldet Angriff

MOSKAU/ANKARA (dpa-AFX) - Im Schwarzen Meer ist mutmaßlich erneut ein russisches Schiff mit einer Drohne angegriffen worden. Es habe nur geringfügige Schäden und keine Verletzten gegeben, berichtete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Seeschifffahrtsbehörde. Nach Angaben der türkischen Generaldirektion für Seefahrt war der mit Sonnenblumenöl beladene Tanker Midvolga 2 "von Russland nach Georgien" unterwegs gewesen und wurde 80 Meilen vor der türkischen Küste angegriffen.

Ukraine: Russland könnte Vorfall selbst inszeniert haben

Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, erklärte auf der Plattform X: "Die Ukraine hat mit diesem Vorfall nichts zu tun, und wir weisen jegliche derartige Behauptungen russischer Propaganda entschieden zurück." Russland könne den Vorfall selbst inszeniert haben.

Vergangene Woche erst hatte Russland der Ukraine vorgeworfen, bei einem Angriff mit Seedrohnen ein international wichtiges Ölterminal im Schwarzmeerhafen Noworossijsk schwer beschädigt zu haben. Auch die Türkei hatte Explosionen auf zwei Öl-Tankern im Schwarzen Meer gemeldet. Medien berichteten unter Berufung auf Quellen beim ukrainischen Geheimdienst SBU, dass Kiew für die Angriffe die eigenen Seedrohnen Sea Baby eingesetzt habe.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nannte Angriffe auf Handelsschiffe am Montag eine "besorgniserregende Eskalation" des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und warnte "alle Beteiligten"./apo/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:52 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen in Grün -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Die US-Börsen zeigen sich freundlich. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen