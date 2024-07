Ruud van Nistelrooy übernimmt Co-Trainer-Posten bei Manchester United - Zirkzee wechselt zu ManU

Wie der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United am Donnerstag bekannt gab, werden die Niederländer Ruud van Nistelrooy und Rene Hake Assistenten ihres Landsmannes ten Hag. Beide haben einen Vertrag bis Ende Juni 2026 unterschrieben. Steve McClaren und Darren Fletcher bleiben im Trainerteam. Mitchell van der Gaag und Benni McCarthy haben den Club verlassen.

Van Nistelrooy an alter Wirkungsstätte

Der ehemalige Stürmerstar Ruud van Nistelrooy kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Von 2001 bis 2006 ging er im Old Trafford auf Torejagd, bevor er für vier Jahre zu Real Madrid und anschließend zum Hamburger SV wechselte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die PSV Eindhoven trainiert, die er 2023 auf eigenen Wunsch verließ. Der 52-jährige Hake trainierte in den Niederlanden zahlreiche Vereine, zuletzt zwei Jahre lang die Go Ahead Eagles aus Deventer.

Ten Hag lobt Erfahrung und neue Energie

"Ich freue mich sehr, dass Rene und Ruud zugestimmt haben, bei unserem Projekt mitzumachen", sagte ten Hag, der in dieser Woche seinen Vertrag bis zum Sommer 2026 verlängert hatte. "Sie bringen eine Fülle an Erfahrung, Wissen und neue Energie ins Team. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Trainerteam zu erneuern, weil wir auf den Erfolgen der letzten zwei Jahre aufbauen und das nächste Level erreichen wollen."

Millionen-Summe für Bayern: Zirkzee vor Manchester-United-Transfer

Der niederländische EM-Stürmer Joshua Zirkzee steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester United. Im Falle einer Vertragsunterschrift würde auch sein Ex-Club Bayern München noch rund 20 Millionen Euro an diesem Transfer verdienen.

Die Bayern veräußerten den 23 Jahre alten Angreifer vor zwei Jahren für rund acht Millionen Euro an den FC Bologna und sicherten sich damals eine 50-prozentige Beteiligung an seinem Weiterverkauf. Nach zwei starken Jahren in Italien will ManUnited nun eine Ablösesumme für Zirkzee zahlen, die knapp über einer in seinem Vertrag enthaltenen Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro liegt.

Medienberichten zufolge absolviert der Angreifer an diesem Freitag seinen Medizincheck in England. Anschließend soll er einen bis 2029 gültigen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Manchesters niederländischer Trainer Erik ten Hag möchte danach auch noch den Abwehrspieler Matthijs de Ligt vom FC Bayern in die Premier League holen.

/pde/DP/men/sti

MANCHESTER (dpa-AFX)