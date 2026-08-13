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13.08.2026 06:31:29
S&J: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
S&J hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 10,71 JPY. Im letzten Jahr hatte S&J einen Gewinn von 15,81 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 591,1 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 537,4 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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