S&J: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

S&J hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 10,71 JPY. Im letzten Jahr hatte S&J einen Gewinn von 15,81 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 591,1 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 537,4 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at