SAF Tehnika AS legte Quartalsergebnis vor

SAF Tehnika AS hat sich am 14.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAF Tehnika AS 0,270 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 31,11 Prozent auf 6,0 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,800 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte SAF Tehnika AS ein Ergebnis je Aktie von 1,19 EUR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,09 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37,26 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at