Sagami Rubber Industries legte Quartalsergebnis vor

Sagami Rubber Industries präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,76 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 26,11 JPY. Im Vorjahr hatte Sagami Rubber Industries 36,16 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,92 Prozent auf 5,91 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at