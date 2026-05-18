Samick Musical Instruments Manufacturing legte Quartalsergebnis vor

Samick Musical Instruments Manufacturing gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 167,00 KRW gegenüber 63,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,54 Prozent auf 70,41 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at