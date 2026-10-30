A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
|
30.10.2026 22:58:00
Samsung Slices at Apple’s iPhone Duo With Its Z Fold 8 Ad
Samsung’s advertisement features a sliced green apple that rolls right along through the entire Galaxy Z Fold line.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
29.10.26
|Aktien von Samsung und SK hynix unter Druck? Chinas Chipoffensive rückt näher (finanzen.at)
|
29.10.26
|Samsung-Aktie leidet unter hohen Erwartungen: Rekord ist nur noch Pflicht (finanzen.at)
|
29.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwächer - Samsung fallen trotz Rekordgewinn (Dow Jones)
|
29.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Samsung Electronics trotz Rekordgewinn unter Druck (Dow Jones)
|
29.10.26
|Samsung shares slide on lack of detail about investor returns (Financial Times)
|
28.10.26
|Ausblick: Samsung gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|KI-Aktien im Sinkflug: Was hinter dem Einbruch bei Samsung, SK hynix und Softbank steckt (finanzen.at)
Analysen zu A&D Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|A&D Co Ltd
|2 923,00
|-1,12%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|2 825,00
|-4,24%
|Samsung GDRS
|3 630,00
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.