Sana Biotechnology: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sana Biotechnology ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sana Biotechnology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at