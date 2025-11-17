Sanden: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanden hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Sanden hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,330 JPY je Aktie gewesen.

Sanden hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 43,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at