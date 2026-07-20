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20.07.2026 06:31:29
Sandvik AB präsentierte Quartalsergebnisse
Sandvik AB gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Sandvik AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,17 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,56 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,75 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 29,70 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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