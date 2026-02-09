Sankyo Kasei: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sankyo Kasei hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 137,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 100,99 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,11 Prozent auf 7,06 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,06 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at