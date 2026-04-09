Sankyo Tateyama: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sankyo Tateyama hat am 07.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sankyo Tateyama noch ein Gewinn pro Aktie von -14,890 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,98 Prozent auf 84,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sankyo Tateyama 85,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at