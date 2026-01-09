Sankyo Tateyama präsentierte Quartalsergebnisse

Sankyo Tateyama hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 45,15 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,320 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 92,90 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at