Sankyo Tateyama präsentierte Quartalsergebnisse

Sankyo Tateyama hat am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 45,15 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,320 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 92,90 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

