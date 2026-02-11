Sanyo Engineering Construction stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sanyo Engineering Construction hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 70,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,02 Prozent auf 14,68 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at