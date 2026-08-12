Sappe informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sappe ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sappe die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,62 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,810 THB je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,50 Milliarden THB, gegenüber 1,55 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,12 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,633 THB erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,54 Milliarden THB belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at