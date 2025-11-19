Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
19.11.2025 17:22:08
Saudi Arabia Backs Elon Musk’s xAI With Data Center Deal
Mr. Musk’s xAI will work with the Saudi artificial intelligence company Humain on a new data center, part of Crown Prince Mohammed bin Salman’s effort to diversify his country’s economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!