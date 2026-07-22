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22.07.2026 06:31:29
SCG Packaging legte Quartalsergebnis vor
SCG Packaging präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 THB, nach 0,240 THB im Vorjahresvergleich.
SCG Packaging hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,45 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31,56 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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