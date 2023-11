Schaeffler bekräftigt Vitesco-Gebotspreis - Synergien vor allem durch Wachstum

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will bei der Übernahme von Vitesco die in Aussicht gestellten Synergien vor allem durch Wachstumspotentiale erreichen und nicht durch Standortschließungen oder den Abbau von Arbeitsplätzen. "Schaeffler erwartet in Bezug auf Standorte (...) weitere konstruktive Gespräche mit Vitesco und beabsichtigt diese unter Beachtung der Bedeutung der Standorte von Vitesco für das Kombinierte Unternehmen zu führen", heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Angebotsunterlage. Der Herzogenauracher Konzern will bis 2029 aus der Zusammenarbeit Synergien erzielen, die das operative Ergebnis um bis zu 600 Millionen Euro verbessern könnten. Der Gebotspreis für Vitesco liegt wie angekündigt bei 91 Euro je Aktie.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit dem Zusammenschluss von Schaeffler und Vitesco Wert für die Aktionäre beider Unternehmen schaffen, unseren Kunden ein noch besseres Produkt- und Serviceangebot liefern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive und zukunftsfähige Tätigkeiten bieten können", wird Schaeffler-CEO Klaus Rosenfeld in der Veröffentlichung am Mittwoch zitiert.

Die Annahmefrist für die Offerte läuft ab heute bis 15. Dezember 2023. Der Abschluss des gesamten Deals wird für das vierte Quartal 2024 erwartet, wie es in der Angebotsunterlage weiter heißt.

Schaeffler verfügt bereits über knapp 50 Prozent der Anteile an Vitesco, dazu kommen Aktienpakete, die von Banken erworben werden sowie die Anteile weiterer Aktionäre, die ihre Papiere Schaeffler nun direkt andienen können. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht. In einem zweiten Schritt sollen dann die restlichen Aktien in Papiere des fusionierten Konzerns getauscht werden, wofür dann aber eine Mehrheit der Anteilseigner notwendig ist.

An der Börse wird die Vitesco-Aktie derzeit mit 92,60 Euro gehandelt, damit wird der Konzern mit gut 3,7 Milliarden Euro bewertet.

