Schibsted ASA legte Quartalsergebnis vor

Schibsted ASA hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,08 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Schibsted ASA ein Ergebnis je Aktie von 20,26 NOK vermeldet.

Schibsted ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,61 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at