29.04.2026 09:32:00

Schienengüterverkehr 2025 leicht gestiegen

Auf dem österreichischen Schiennetz sind im vergangenen Jahr etwas mehr Güter transportiert worden. 96,2 Mio. transportierte Tonnen bedeuten ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber 2024, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Die Transportleistung - also die mit der Gütermenge multiplizierte Wegstrecke - stieg um 2,6 Prozent auf 21,5 Mrd. Tonnenkilometer. Der Anstieg geht sowohl auf den Inlandsverkehr (+5,0 Prozent) als auch auf den Transitverkehr (+6,7 Prozent) zurück.

tpo/bel

WEB http://www.statistik.at/

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