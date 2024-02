Scholz fordert breitere europäische Unterstützung der Ukraine

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor dem EU-Sondergipfel eine "breitere" europäische Unterstützung der Ukraine angemahnt. Deutschland sei nach den USA der größte militärischer Unterstützer der Ukraine. "Es kann nicht alleine an Deutschland hängen", sagte Scholz während der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag mit Blick auf die europäische Unterstützung. "Wir sind nur eine Mittelmacht. Und wenn wir diejenigen wären, die das überwiegend machen müssen, dann ist es nicht genug für die Ukraine. Wir wollen, dass mehr Länder sich aktiv beteiligen an der Unterstützung der Ukraine, auch mit Waffenlieferungen, auch mit dem, was sie braucht, finanziell."

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am Donnerstag zu einem Gipfel in Brüssel zusammen. Dabei soll es auch um die Unterstützung der Ukraine gehen. Kiew hat in den vergangenen Wochen über die nachlassende Bereitschaft zur Unterstützung des Landes bei der Verteidigung gegen den Angriffskrieg Russlands geklagt. In den USA ist eine von Präsident Joe Biden geplante weitere milliardenschwere Unterstützung der Ukraine bislang am Widerstand der Republikaner gescheitert.

