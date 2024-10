Scholz glaubt nicht an massenhafte Klinikschließungen im Osten

SCHWERIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz ist Befürchtungen entgegengetreten, die Krankenhausreform könne in Ostdeutschland zu einer dramatischen Reduzierung der Zahl der Kliniken führen. "Das steht da nicht an", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einem Bürgerdialog vor dem Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. Im Osten seien viele Reformschritte bereits getan worden.

Die Krankenhausreform solle dafür sorgen, dass die Mittel effizienter als bisher eingesetzt werden, sagte der Kanzler. Hochspezialisierte Kliniken und die Sicherstellung der Versorgung in der Fläche - das gelte es auszutarieren. "Das ist das Ziel."/ili/DP/ngu