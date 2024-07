Scholz reist nach Serbien - Rohstoffpartnerschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Serbien soll noch in dieser Woche der Grundstein für eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Erschließung von Rohstoffen gelegt werden. Der SPD-Politiker werde am Freitag den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic treffen, um dann gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Maros Sefcovic, an einem Gipfel zu kritischen Rohstoffen teilzunehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.

Auf dem Treffen werde zwischen Serbien und der EU-Kommission eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft zu nachhaltigen Rohstoffen, Batteriewertschöpfungsketten und Elektrofahrzeugen unterzeichnet - sowie eine Übereinkunft ("Letter of Intent") zwischen der serbischen Regierung und mehreren europäischen und serbischen Unternehmen.

Hebestreit sagte: "Hintergrund ist ein Projekt zum nachhaltigen Lithiumabbau in Serbien. Insgesamt geht es die Weiterentwicklung einer europäischen Rohstoffagenda und die Diversifizierung von Rohstoffquellen." Die Absichtserklärung beinhalte dabei "die Verpflichtung auf hohe Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandard"./cn/DP/zb