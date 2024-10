Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Handelsende in Rot

In London war am Dienstagabend ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 8 306,54 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,593 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 318,24 Punkte an der Kurstafel, nach 8 318,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 252,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 318,24 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 229,99 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 198,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 7 402,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 2,88 Prozent auf 7,69 GBP), Melrose Industries (+ 2,00 Prozent auf 4,49 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,73 Prozent auf 87,14 GBP), Ocado Group (+ 1,47 Prozent auf 3,60 GBP) und BAT (+ 1,44 Prozent auf 26,69 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Admiral Group (-1,96 Prozent auf 26,45 GBP), Taylor Wimpey (-1,72 Prozent auf 1,58 GBP), Barratt Developments (-1,66 Prozent auf 4,73 GBP), Diploma (-1,56 Prozent auf 43,04 GBP) und Land Securities Group (-1,49 Prozent auf 6,26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 128 863 905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 222,514 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

